США высказались по поводу достигнутых в Астане соглашений по Сирии

Соединенные Штаты выражают благодарности Турции и России за усилия по достижению соглашения об урегулировании конфликта в Сирии, достигнутые на встрече в Астане. Об этом, как передает РИА Новости, говорится в распространенном Госдепартаментом комментарии представителя ведомства Хизер Ноерт.

В Вашингтоне призывают сирийскую оппозицию активно участвовать в дискуссиях, несмотря на сложные условия на местах. Она должна соблюдать обязательства и отмежеваться от террористов, добавила Ноерт. Также, по словам представителя Госдепа, США рассчитывают, что Россия повлияет на Дамаск для прекращения боевых действий.

В то же время США обеспокоенность участием Ирана в астанинских договоренностях, так как, по их мнению, он играет дестабилизирующую роль, и «безоговорочная поддержка Ираном» «режима» президента Башара Асада «лишь продлила жалкое положение рядовых сирийцев».

Ноерт «с осторожностью» приветствовала соглашение в Астане. По ее словам, США поддерживают любые усилия, которые могут привести к подлинной деэскалации насилия в Сирии, обеспечить беспрепятственный гуманитарный доступ, сконцентрировать усилия на разгроме террористов и создать условия для заслуживающего доверия политического разрешения конфликта.

В целом Вашингтон рассчитывает на успех астанинского соглашения, хотя сохраняют обеспокоенность по ряду вопросов. «Мы рассчитываем на продолжение нашего диалога с Российской Федерацией по усилиям, которые помогут ответственно завершить сирийский конфликт. Мы продолжаем твердо поддерживать женевский процесс под руководством ООН и Стаффана де Мистуры», — добавила Ноерт.

В четверг, 4 мая, три страны-гаранта — Россия, Турция и Иран подписали Меморандум о создании четырех зон безопасности в Сирии. Исходя из текста документа, зоны безопасности будут созданы в следующих регионах: в провинции Идлиб, на территориях Латакии, Алеппо и Хама; на севере провинции Хомс; в Восточной Гуте; на юге Сирии — провинциях Дераа и Кунейтра. Там будет запрещено применение оружия. Также туда доставят гуманитарную помощь.