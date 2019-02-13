Почему немцы относятся к США хуже, чем русские

Немцы считают наибольшей угрозой для безопасности Европы США , а не Россию , доверяют Путину, а не Трампу, и поддерживают не расширение санкций против нашей страны, а строительство «Северного потока — 2». Тенденция разворота немецкого общественного мнения от США к России длится уже давно — но в последние годы усилилась из-за «непредсказуемого Трампа».

В пятницу в Мюнхене открывается ежегодная конференция по безопасности — главная европейская площадка для обсуждения геополитических вопросов. Накануне ее открытия организаторы представили доклад под названием «Большой пазл: кто подберет части?». Руководитель конференции Вольфганг Ишингер признает то, о чем Россия предупреждала еще в 2007 году, а после 2014 года говорила открыто — атлантическая попытка глобализации потерпела крах:

«Похоже, мы становимся свидетелями перетасовки основных элементов международного порядка. Начинается новая эра соперничества великих держав между Соединенными Штатами, Китаем и Россией, сопровождаемая определенным вакуумом лидерства в том, что принято называть либеральным международным порядком».

К самому докладу прилагаются данные опросов общественного мнения, которые проводил Pew Research Center и Фонда имени Фридриха Эберта в самых разных странах — например, о том, кого считают угрозой для безопасности своих стран жители США, Германии , России и других государств. Из них видна парадоксальная на первый взгляд вещь: в Германии больше тех, кто опасается усиления мощи США, чем даже в России. У нас 43 процента, а в Германии — 49. То есть получается, что немцы относятся к США хуже, чем русские, по крайней мере видят в них даже большую угрозу, чем мы.

А нас боятся около трети немцев — 33 процента, что в полтора раза меньше числа тех, кто опасается американцев. Более того, половина опрошенных считает причиной ухудшения безопасности Европы расширение НАТО , а более 40 процентов и расширение Евросоюза . То есть несмотря на пять лет шума из-за того, что Россия напала на Украину и развязала войну в Европе, половина немцев понимает, что украинский кризис спровоцирован именно движением атлантического катка на Восток. Расширение санкций против России — из-за Украины и вообще — поддерживают всего 17 процентов немцев (при этом полностью всего 6, и еще 11 «частично»).

В этом исследовании не было вопроса про «Северный поток-2», но данные другого недавнего опроса говорят, что примерно такая же часть общества выступает и против строительства газопровода — 13 процентов. А 73 считают его нужным для Германии.

При этом доверие немцев к Путину в три с половиной раза выше, чем к Трампу — 35 процентов против 10.

Это отчасти объясняется тем, что немецкая пресса, как и большая часть европейской изображает президента США как неуравновешенного и опасного идиота, способного развязать войну.

При том что в реальности Трамп все время намекает на то, что США не хотят нести бремя защиты Европы бесплатно — и пускай европейцы выделяют больше средств на оборону или занимаются ей самостоятельно. То есть тем же немцам, вроде бы, надо радоваться тому, что Штаты дают им повод для укрепления своей независимости, к тому, чтобы самим отвечать за безопасность Германии и Евросоюза.

Но парадокс послевоенного немецкого сознания, хорошо обработанного англосаксонскими учителями, состоит в том, что необходимость самим заниматься европейской безопасностью входит у них в противоречие с навязанным в качестве главной ценности пацифизма. И приводит к тому, что на американцев злятся и за то, что они пытаются навязать немцам свою позицию по тому же «Северному потоку», и за то, что они требуют давать больше денег на оборону, и за то, что намекают на то, что могут и оставить Германию в покое, распустив НАТО. В современном немецком политическом сознании удивительным образом сочетаются геополитический инфантилизм и желание собрать вокруг себя всю Европу, недовольство американским диктатом и опасение перед самостоятельной жизнью в качестве великой державы.

Все это проявляется и в отношениях с Россией. С одной стороны, общество и существенная часть элиты выступают за нормализацию отношений с нашей страной, а с другой, почти никто из немецких политиков не рискует говорить о том, что Германия должна перестать участвовать в попытке создать из Украины антироссийский редут. И вообще отказаться от претензий на Украину, то есть часть русского мира, потому что даже теоретические разговоры о возможном вхождении незалежной в ЕС и НАТО делают невозможным выстраивание стратегических партнерских отношений между Россией и Германией.

Германия сейчас оказалась в очень непростой ситуации. Ей правят элиты, воспитанные в атлантическом духе, ну или страхе, то есть в понимании того, что американский поводок никуда не денется. После начала конфликта с Россией в 2014 году немецкая элита пошла на поводу англосаксов как из-за этого, так и потому, что сама уже посчитала Украину своей. Но быстро убедилась в том, что Россия не собирается соглашаться с атлантизацией незалежной. В Берлине стало расти понимание того, что нехорошо делать российско-германские отношения заложником украинского кризиса. Который, к тому же, подпитывается как раз теми, кто категорически не заинтересован в нормализации диалога России и Германии. Желание стать более самостоятельными росло в немецкой элите — и тут в США победил Трамп, а в Великобритании случился Брекзит.

Даже Ангела Меркель поняла, что мир становится другим — в 2016-м единый Запад треснул. И Германия оказалась в ситуации огромного давления. Ей нужно было удерживать европейское единство в условиях расставания с Великобританией и давления Трампа, мечтающего ослабить позиции ЕС. То есть немцам нужно становится взрослыми, и брать на себя ответственность за Европу в полной мере. При этом для такого шага нужна решимость: ведь хотя Трамп и готов условно говоря, «распустить НАТО», то есть дать европейцам самостоятельность, но ни американская элита, ни атлантическая наднациональная элита не собираются отпускать Германию в самостоятельное плавание. К тому же Берлин успокаивают тем, что Трамп это лишь случайность, и после него все вернется на круги своя, и военно-политическому единству Запада ничего не будет угрожать. Надо лишь переждать, не нужно нервничать.

Поэтому хотя Меркель и говорит о необходимости для Европы взять свою судьбу в свои руки, в частности заняться вопросами обороны, она ни в коей мере не ставит под вопрос атлантическое единство.

Но никакого восстановления единства, конечно, не будет — наоборот, с каждым годом противоречия между двумя берегами Атлантики будут только нарастать. Будет расти и давление на Германию, которая по мере дистанцирования США от европейских дел и полуБрекзита, начнет приобретать все больший вес в мире. Ее влияние и роль в Евросоюзе будут все больше контрастировать с ее ограниченным геополитическим статусом. И выйти из этого противоречия можно будет двумя способами. Или отказаться от немецкого в пользу общеевропейского, то есть наднационального и все так же атлантического — или вернуть себе полную свободу действий, сделав Евросоюз самостоятельным континентальным игроком, опирающимся на немецкую мощь и волю.

Выбирать будет уже следующее поколение немецких политиков, и достаточно скоро. Немцы считают наибольшей угрозой для безопасности Европы США, а не Россию, доверяют Путину, а не Трампу, и поддерживают не расширение санкций против нашей страны, а строительство «Северного потока-2». Тенденция разворота немецкого общественного мнения от США к России длится уже давно — но в последние годы усилилась из-за «непредсказуемого Трампа». Но если говорить о втором варианте, то он возможен только при выстраивании стратегического партнерства с Россией. Вопреки России и тем более против России ничего у Берлина не получится. И очень хорошо, что уже сейчас немецкое общественное мнение не поддается ни на какие русофобские разводки.