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Трамп благословил покупку TikTok 

Lenta.ru и ещё 12 8 минут назад
Трамп благословил покупку TikTok
Фото: Lenta.ru
Президент США Дональд Трамп одобрил покупку американского сегмента приложения TikTok корпорацией Oracle. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Трампа, он благословил сделку, так как это больше не имеет никакого отношения к Китаю и полностью безопасно. Он также рассказал, что в рамках соглашения пять миллиардов долларов будут перечислены на образование в качестве пожертвования.
Ранее сообщалось, что после покупки сервиса Oracle станет технологическим партнером китайской ByteDance, владеющей TikTok. В американской корпорации заявили, что станут скорее «надежным поставщиком технологий», а не покупателем.
23 августа стало известно, что китайская компания ByteDance подаст в суд на администрацию американского президента. Это стало ответом на меры американского правительства. 6 августа Дональд Трамп подписал два указа, запрещающих проведение любых сделок с ByteDance и владельцем соцсети WeChat, компанией Tencent. Оба проекта разработаны китайскими корпорациями. В Вашингтоне считают, что каждое из приложений «угрожает национальной безопасности, внешней политике и экономике США».
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Комментарии
В мире , Дональд Трамп , Oracle
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