Трамп благословил покупку TikTok 

По словам Трампа, он благословил сделку, так как это больше не имеет никакого отношения к Китаю и полностью безопасно. Он также рассказал, что в рамках соглашения пять миллиардов долларов будут перечислены на образование в качестве пожертвования.

Ранее сообщалось, что после покупки сервиса Oracle станет технологическим партнером китайской ByteDance, владеющей TikTok. В американской корпорации заявили, что станут скорее «надежным поставщиком технологий», а не покупателем.

23 августа стало известно, что китайская компания ByteDance подаст в суд на администрацию американского президента. Это стало ответом на меры американского правительства. 6 августа Дональд Трамп подписал два указа, запрещающих проведение любых сделок с ByteDance и владельцем соцсети WeChat, компанией Tencent. Оба проекта разработаны китайскими корпорациями. В Вашингтоне считают, что каждое из приложений «угрожает национальной безопасности, внешней политике и экономике США».