Джонсон объявил о прекращении работы парламента

Джонсон объявил о прекращении работы британского парламента

«Теперь палата прекратит свою работу и возобновит ее после тронной речи королевы 14 октября», — приводит ТАСС слова Джонсона на последнем заседании Палаты общин в этой парламентской сессии.

Так называемая пророгация (временная приостановка работы) парламента является стандартной процедурой в конце парламентской сессии, однако обычно длится лишь около недели. Джонсон настоял на том, что парламент должен прекратить работу раньше обычного и сразу на пять недель, так как правительству нужно высвободить время на переговоры с Брюсселем и подготовку к Brexit.

В ночь на вторник парламент Британии повторно отверг предложение Джонсона о досрочных выборах.