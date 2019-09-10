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Джонсон объявил о прекращении работы британского парламента 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 43 34 минуты назад
Джонсон объявил о прекращении работы парламента
Фото: Reuters
Палата общин парламента Великобритании прекратит свою работу по решению правительства страны, заявил премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон.
«Теперь палата прекратит свою работу и возобновит ее после тронной речи королевы 14 октября», — приводит ТАСС слова Джонсона на последнем заседании Палаты общин в этой парламентской сессии.
Так называемая пророгация (временная приостановка работы) парламента является стандартной процедурой в конце парламентской сессии, однако обычно длится лишь около недели. Джонсон настоял на том, что парламент должен прекратить работу раньше обычного и сразу на пять недель, так как правительству нужно высвободить время на переговоры с Брюсселем и подготовку к Brexit.
В ночь на вторник парламент Британии повторно отверг предложение Джонсона о досрочных выборах.
В понедельник королева Британии утвердила законопроект, обязывающий правительство Соединенного Королевства отсрочить Brexit без соглашения с Евросоюзом. В тот же день парламент обязал власти Британии обнародовать планы на случай «жесткого» Brexit.
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В мире , Европа , Brexit , Борис Джонсон , Парламент Великобритании , ЕС , ИТАР-ТАСС , Великобритания
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