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Украина нашла замену «надуманным героям» войны
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Украина нашла замену «надуманным героям» войны 

РИА Новости 1 час назад
Украинцы забывают о героях Великой Отечественной войны, глядя на "героев", участвующих в конфликте в Донбассе, заявил в эфире телеканала ZIK директор Института национальной памяти Украины Владимир Вятрович.
"Говоря о войне прошлой и войне нынешней, героика современных участников этой войны, погибших парней и девушек приводит к тому, что эти, часто надуманные герои так называемой Великой Отечественной войны просто отходят в тень", — сказал Вятрович.
По мнению историка, в украинском обществе "происходят фундаментальные перемены", связанные с отношением к силовикам, которые "из обычных людей превратились в настоящих героев".
≥≥ Порошенко в День Победы пообещал обеспечить мир на Украине
Ранее в Раду внесли законопроект о переносе праздничного нерабочего дня — Дня Победы — с 9 мая на 8-е, которые считается на Украине Днем памяти и примирения. Автор документа Андрей Денисенко утверждает, что дата имеет "геополитическую и идеологическую окраску", из-за которой ассоциируется с "утверждением России как сверхдержавы, победившей фашизм".
Президент Украины Петр Порошенко 30 апреля подписал указ о завершении "антитеррористической операции" (так в Киеве называют действия силовиков против Луганской и Донецкой республик — Прим. ред.) в Донбассе, которая длилась более четырех лет. Вместо этого в регионе началась операция Объединенных сил Украины.
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