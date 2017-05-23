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Совбез ООН решительно осудил запуск ракеты КНДР
Члены Совета безопасности Организации объединенных наций (ООН) выступили с критическим заявлением в адрес северокорейских властей, осудив осуществленный ими запуск баллистической ракеты, передает «Интерфакс».
В заявлении говорится, что действия КНДР являются «вопиющим и провокационным» неповиновением требованиям Совбеза ООН.
Члены совета пообещали пристально наблюдать за ситуацией на Корейском полуострове и в случае необходимости принять «дальнейшие существенные меры», включая санкции. Кроме того, авторы заявления обратились ко всем входящим в ООН государствам с призывом тщательно соблюдать действующие в отношении КНДР санкционные меры.
В Совбезе ООН считают, что ракетная программа Северной Кореи является незаконной и способствует созданию ядерного оружия в части средств его доставки на территорию других государств, а также влечет за собой рост напряженности в регионе.
Сегодня, 23 мая, планируется экстренное заседание Совета безопасности для обсуждения северокорейской проблемы.
Напомним, недавно КНДР осуществила уже восьмой по счету запуск баллистической ракеты с начала нынешнего года. Испытания проводились под личным контролем главы республики Ким Чен Ына.
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