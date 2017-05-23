Совбез ООН решительно осудил запуск ракеты КНДР

В заявлении говорится, что действия КНДР являются «вопиющим и провокационным» неповиновением требованиям Совбеза ООН.

Члены совета пообещали пристально наблюдать за ситуацией на Корейском полуострове и в случае необходимости принять «дальнейшие существенные меры», включая санкции. Кроме того, авторы заявления обратились ко всем входящим в ООН государствам с призывом тщательно соблюдать действующие в отношении КНДР санкционные меры.

В Совбезе ООН считают, что ракетная программа Северной Кореи является незаконной и способствует созданию ядерного оружия в части средств его доставки на территорию других государств, а также влечет за собой рост напряженности в регионе.

Сегодня, 23 мая, планируется экстренное заседание Совета безопасности для обсуждения северокорейской проблемы.