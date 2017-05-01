Гройсман рассказал о ситуации с зарплатами на Украине

Средняя зарплата на Украине в марте составила 255 долларов, заявил в понедельник премьер-министр Украины Владимир Гройсман

Согласно государственному бюджету Украины на 2017 год, прожиточный минимум с 1 мая составит 1624 гривен (около 60 долларов), а с 1 декабря — 1700 гривен (около 62 долларов).

"По данным Госстата, средняя зарплата штатного работника на Украине в марте 2017 составила 6752 гривен (255 долларов)", — написал Гройсман на своей странице в Twitter.

Повышение социальных стандартов произошло на Украине 1 января: минимальный прожиточный минимум увеличен до 1544 гривен (57 долларов), минимальная зарплата повышена вдвое — до 3200 гривен (118 долларов). Такие показатели заложены в госбюджет Украины на 2017 год.