Турция и Индия намерены перейти на расчеты в нацвалютах

Турция и Индия могут обсудить возможность отказа от доллара во взаимных расчетах и переход в них на национальные валюты, заявил президент Турции Тайип Эрдоган на индийско-турецком бизнес-форуме в Нью-Дели в ходе визита в Индию.

"Экспортные и импортные операции могут вестись в национальных валютах, что снизит негативное воздействие колебаний валютных курсов", — цитирует Эрдогана агентство Anadolu. По его словам, переход на расчеты в торговле в турецких лирах и индийских рупиях окажет позитивное влияние на экономику двух стран.

По мнению президента, потенциал торгового сотрудничества Турции и Индии не используется полностью.

"Пришло время начать обсуждение проекта соглашения по масштабному экономическому партнерству двух стран", — сказал Эрдоган, отметив, что вклад в углубление двустороннего сотрудничества в экономической сфере могут внести и заседания межправкомиссий.

"Сфера атомной энергетики может стать одним из направлений сотрудничества Турции и Индии", — добавил Эрдоган.