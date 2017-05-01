СМИ: канадские инженеры прибыли в Латвию для строительства базы НАТО

Группа из порядка 50 военнослужащих инженерного подразделения Канады прибыла в Латвию для строительства базы НАТО , сообщает в воскресенье телеканал CBC News.

По данным телеканала, на территории Латвии будет построен "маленький город на 500 солдат". По словам командира группы подполковника Криса Коттона, в этом маленьком городе будет все, что необходимо — кухни, системы электро- и водоснабжения, интернет, спортзалы, "которые позволят людям существовать в течение долго срока нахождения в Латвии".

На последнем саммите НАТО в Варшаве было принято решение о беспрецедентном усилении восточного фланга альянса. Альянс решил разместить в Латвии, Литве, Эстонии и Польше по просьбе этих стран многонациональные батальоны на основе ротации.