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Тони Блэр объявил о возвращении в политику из-за брексита

Тони Блэр объявил о возвращении в политику из-за брексита
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Бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр заявил, что возвращается в политику, чтобы спасти королевство от невыгодной сделки по брекситу. Об этом сообщает Daily Mirror.
«Ситуация с брекситом дала мне прямую мотивацию, чтобы более активно участвовать в политике», — заявил Блэр.
Он отметил, что готов вновь «запачкать свои руки».
По словам Блэра, он не хочет «игнорировать волю народа», которая проголосовала за брексит, однако, экс-премьер считает, что воля народа может измениться, когда будет представлено окончательное соглашение.
Ранее министр по выходу Великобритании из Евросоюза Дэвид Дэвис заявил, что предстоящие переговоры по брекситу станут сложнейшими в истории Соединённого Королевства.
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