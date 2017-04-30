В Польше задержан гражданин Австрии по обвинению в преступлениях в Донбассе

Правоохранительные органы Польши в воскресенье задержали гражданина Австрии, который обвиняется в совершении преступлений в ходе военного конфликта на юго-востоке Украины, сообщает австрийское информагентство APA.

По данным агентства, которому факт задержания подтвердило австрийское МВД , 25-летний мужчина обвиняется в том, что он сражался на украинской стороне и "убивал гражданских и сдавшихся в плен военных противной стороны".

По словам представителя прокуратуры австрийского города Винет-Нойштадт Эриха Хабицля, свои преступления задержанный совершал в ходе боевых действий в районе Донецкого аэропорта.

Кроме того, мужчине также вменяется нарушение антинаркотического законодательства. Мужчину задержали польские пограничники по европейскому ордеру на арест в Дорохуске в Любинском воеводстве Польши, когда он пытался въехать на Украину.