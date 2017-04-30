В Донбасс прибыла группа военных инструкторов США — разведка ЛНР

Инструкторы из США прибыли на линию соприкосновения Украины и ЛНР, чтобы обучать киевских силовиков проведению диверсий. Об этом сообщили представители народной милиции Луганской республики.

«По информации нашей разведки, в зону ответственности 93 отдельной механизированной бригады в район н.п. Лисичанск прибыли инструкторы из США для проведения занятий с военнослужащими ВСУ по установке мин в общественных местах, в ходе ведения диверсионной деятельности на территории республики», — заявил представитель Народной милиции, подполковник Андрей Марочко

Кроме того, по его словам, зафиксировано прибытие 40 наемников из Грузии. Они расположились в районе населенного пункта Зайцево, где дислоцирована 53 отдельная механизированная бригада ВСУ.

В ЛНР отметили, что за минувшие сутки военные Украины шесть раз нарушили режим прекращения огня, применив стрелковое и тяжелое вооружение.