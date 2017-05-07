Как Украина подготовилась к Евровидению-2017

В Киеве 7 мая пройдёт торжественная церемония открытия Евровидения—2017. Украина принимает песенный конкурс второй раз, однако предыдущий опыт не помог стране избежать ряда скандалов. Так, сначала власти не могли найти деньги на финансирование мероприятия, затем проект покинула команда организаторов, а после этого возникла путаница с продажей билетов на несуществующие места. Кроме того, страна получила предупреждение от оргкомитета из-за отказа допустить к участию российскую певицу Юлию Самойлову . О тернистом возвращении Евровидения на украинскую землю — в материале RT.

Рядом с Мариинским дворцом и зданием Верховной Рады для участников и гостей Евровидения 7 мая будет открыта «красная дорожка». Украинские СМИ отмечают, что она будет самой длиной в истории Евровидения — 265 метров.

Сам конкурс стартует 9 мая. В День Победы пройдут полуфинальные состязания. 11 мая состоится ещё один полуфинал, а 13 мая — финал, в ходе которого европейские телезрители и эксперты в жюри выберут победителя.

Для Украины проведение конкурса — мероприятие особой политической значимости. Победа в 2016 году Джамалы с песней «1944» о депортации крымских татар была воспринята как завуалированный политический реверанс, свидетельствующий о поддержке европейского выбора страны. Украинские СМИ с нескрываемым пафосом рапортуют о ходе подготовки конкурса. Проблема выбора

Между тем Евровидение — мероприятие не только приятное, но довольно затратное и хлопотное. Стране-хозяйке необходимо провести немалый объём подготовительных работ.

В задачи принимающей стороны входит выбор города и помещения для полуфиналов и финала, в том числе их ремонт и адаптация под шоу, приведение в порядок инфраструктуры, организация продажи билетов, встреча и расселения участников. Даже при самых благоприятных условиях на это необходимы десятки миллионов евро. Для пребывающей в глубоком экономическом нокауте Украины деньги стали одной из первостепенных проблем.

Неожиданной проблемой стал и выбор города, где пройдёт конкурс. В течение трёх месяцев лавры хозяйки Евровидения-2017 никак не могли поделить шесть украинских городов: Киев, Днепр, Одесса, Львов, Харьков и Херсон. В итоге местом проведения конкурса был выбран Международный выставочный центр (МВЦ) на левом берегу Днепра в Киеве.

Непрозрачные схемы

В ноябре 2016 года разгорелись новые споры о финансировании Евровидения-2017. В отставку подал генеральный директор Национальной телекомпании Украины (НТКУ) Зураб Аласания . Свой уход он объяснил сложностями с созданием общественного вещателя на Украине и значительным давлением со стороны общественности и политиков.

Аласания заявил, что ещё одна причина его ухода — отсутствие в стране легального и прозрачного пути финансирования песенного конкурса. По его словам, в ходе подготовки к Евровидению появились сопутствующие расходы «весом в десятки миллионов евро».

13 февраля один из организаторов Евровидения Денис Блощинский сообщил, что команда организаторов прекращает работу над подготовкой конкурса. Причиной стало вмешательство властей, которые назначили нового руководителя команды.

Блощинский пожаловался на то, что была принята непрофессиональная схема подготовки конкурса, все процессы в которой отличаются непрозрачностью. Кроме того, он посетовал на нарушение трудовых прав и срыв сроков проведения тендеров. «Накладка» с билетами

Отдельная страница в истории подготовки Евровидения-2017 — продажа билетов. Как правило, хозяйки конкурса пытаются установить умеренные цены для своих граждан и не допустить скупки со стороны спекулянтов, выпуская билеты несколькими сериями.

Хаос с билетами начался 6 февраля, когда должны были стартовать первые продажи. Однако из-за возражений участников тендера старт перенесли на 14 февраля. Право продавать билеты получил портал Concert.ua.

© shop.eurovision.tv

В конце апреля выяснилось, что около двух тысяч зрителей купили билеты на несуществующие места. Об этом заявил в интервью украинской радиостанции «Голос столицы» руководитель сервиса по продаже билетов Concert.ua Дмитрий Феликсов

«Накладка произошла из-за того, что билеты начали продавать ещё до того, как была построена главная локация в МВЦ, соответственно — схема зала немножко изменилась и некоторые места не соответствуют тем, которые выбирали зрители», — пояснил Феликсов.

Топ-менеджер пообещал, что Concert.ua поможет заменить или вернуть деньги. Зрители-«неудачники» получат на электронный адрес, указанный при покупке, письмо с предложением взять другой билет на то же представление и инструкцию по способу возвращения потраченных средств.

Стоимость билетов на все мероприятия в рамках Евровидения-2017 (репетиции, полуфиналы и финал) варьируется от €8 до €500. Средняя цена билетов на финал — от €87 до €262. Для сравнения на Евровидение-2016 в Стокгольме билеты стоили от €32 до €140 на репетиции и полуфиналы и €53 до €280 — на финал.

Большинству украинцев удовольствие побывать в МВЦ не по карману. Средняя зарплата по стране — около €225, а по Киеву — €385, если верить украинскому Минфину

Вероятно, из-за отсутствия достаточного спроса в мае билеты не были полностью раскуплены. 4 мая 2017 года Concert.ua сообщил, что билеты на первый полуфинал конкурса 9 мая распродаются с 80-процентной скидкой. Стоимость билетов в фан-зону в переводе на украинскую валюту составила 499 гривен вместо 2499.

Заработать на иностранцах

Жители Киева активно готовятся к встрече гостей-иностранцев.

Цена одной матрёшки — 850 гривен, а для украинцев — 450 гривен.

«Такой необычный курс — не редкость, так в нескольких десятках метров от матрёшек гостям столицы предлагают предсказания. За «пророческое» послание с иностранцев просят доллар, а с украинцев — 2 гривны», — отмечает украинское издание.

Тимур Мирошниченко и Работа на имидж Цены подняли таксисты и отели Киева. По мнению депутата Киевсовета Олега Петровец, ожидается, что Киев посетит около 20 тыс. иностранцев и ещё от 7 до 10 тыс. туристов из городов Украины. Киевские власти надеются заработать на Евровидении около €21 млн. Возмущение в СМИ вызвали расходы на ведущих Евровидения-2017. Согласно данным украинского сайта госзакупок, артисты Александр Скичко Владимир Остапчук будут одеты в костюмы общей стоимостью 894 тыс. гривен (около 2 млн руб.). Кроме того, каждому ведущему пообещали гонорар в $5 000, а выступление Джамалы оценили в $35 000.

Директор Центра евразийских исследований в Гааге Владимир Корнилов считает, что Евровидение — повод для киевского режима продемонстрировать Западу благополучную и стабильную жизнь на Украине.

«В Киеве прекрасно понимали, что для организации конкурса на достойном уровне нет ресурсов. В стране сейчас огромные внутренние и внешние задолженности. Экономика остаётся на плаву за счёт кредитов МВФ . Но между пенсионерами и имиджем Европы Порошенко выбрал последнее», — сказал RT Корнилов.

По его словам, организация песенного конкурса в 2005 году не отличалась особым профессионализмом. Эксперт полагает, что в 2017 году ситуация может повториться.

«Украина уже имеет печальный опыт проведение Евровидения. Первое Евровидение в Киеве в 2005 году было организовано жутко. Это был кошмар. Гостей селили на каком-то острове, в диком месте, который залило водой. Все были в ужасе, но плевать украинские организаторы хотели на приезжих. Сейчас, как я подозреваю, организация будет ещё хуже», — отметил Корнилов.

Также политолог опасается за безопасность иностранцев и украинских граждан: «Главное сейчас для киевского режима не дать свершиться каким-то терактам. Тут Киев прилагает максимум усилий».

По мнению политолога, сейчас организаторы Евровидения пожинают плоды политизации конкурса в прошлом году.

«Они пошли на откровенный политический демарш и выкинули Украину на первое место, чтобы только не победила Россия», — обратил внимание Корнилов.

Директор центра исследований общественных процессов (Киев) Вячеслав Ковтун , напротив, уверен, что Украина прекрасно подготовилась к проведению Евровидения. Негативные сообщения о конкурсе эксперт списывает на «кремлевскую пропаганду».

«Я не встречал ни одного человека, ни своих знакомых, которые бы сказали мне, что они купили фейковые билеты и что они как-то пострадали. Мне кажется, это какая-то мутная провокация», — подчеркнул собеседник RT.

Эксперт также не видит причин беспокоится по поводу обеспечения безопасности во время конкурса. Он не сомневается в прозрачности финансирования всех подготовительных работ по проведению Евровидения-2017.

«Да, мы потратили больше, чем Швеция. Однако бюджет Евровидения состоит из двух частей — государственная часть и спонсорская. За государственные деньги идет жёсткий отчёт, а спонсорские деньги направляются по указаниям самих спонсоров. Так что вопросов по финансированию быть не должно», — подчеркнул Ковтун.