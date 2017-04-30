Американский президент Дональд Трамп назвал "очень продуктивными" первые стой дней своего пребывания у власти. Такую оценку глава государства дал в субботу, выступая на митинге сторонников в городе Гаррисберг (штат Пенсильвания).

"Мои первые сто дней пребывания были очень волнующими и продуктивными", - цитирует РИА Новости слова Трампа.

Хозяин Белого дома отметил, что каждый день из первых ста дней его "администрация работала над тем, чтобы улучшить ситуацию в стране". В частности, власти США "работали, чтобы помочь нашим замечательным шахтерам, над возвращением рабочих мест", уточнил Трамп.

"Мы добились исторического прогресса", - подчеркнул американский лидер.