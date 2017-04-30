Тори опережают лейбористов на 11% за полтора месяца до выборов

Об этом говорят результаты опроса общественного мнения, проведенного социологами.

Второе место с 32% голосов занимают лейбористы, на третьем либеральные демократы (10%), 8% у партии независимости Соединенного Королевства сообщает ТАСС.

При этом, отмечается, что ранее опросы показывали, что разрыв между консерваторами и лейбористами достигал 23% в пользу тори.