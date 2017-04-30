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Тори опережают лейбористов на 11% за полтора месяца до выборов
Консервативная партия Великобритании (тори) опережает лейбористов на 11%, пользуясь поддержкой 42 % респондентов.
Об этом говорят результаты опроса общественного мнения, проведенного социологами.
Второе место с 32% голосов занимают лейбористы, на третьем либеральные демократы (10%), 8% у партии независимости Соединенного Королевства сообщает ТАСС.
При этом, отмечается, что ранее опросы показывали, что разрыв между консерваторами и лейбористами достигал 23% в пользу тори.
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