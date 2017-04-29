Российский певец Дима Билан внесены в базу скандального украинского сайта "Миротворец" из-за посещения ими Крыма.

Как указано на сайте, Билан попал в базу данных за концертную деятельность в Крыму. Данные о нем приводятся на сайте с формулировкой за "незаконное пересечение государственной границы Украины". На сайте также выложены фотографии и видео с выступления исполнителя в Крыму.