Ренци одерживает победу на праймериз Демпартии Италии

Бывший премьер-министр Италии Маттео Ренци , согласно предварительным данным, одерживает победу на праймериз правящей Демократической партии (ДП), которые состоялись в воскресенье на Апеннинах, сообщил один из близких сторонников экс-премьера Маттео Риккетти.

"Согласно тем данным, которыми мы располагаем, Ренци должен набрать от 65% до 70% голосов", — заявил Риккетти. По его словам, в праймериз приняли участи 1,8-1,9 миллиона сторонников ДП.

Нынешние выборы стали вторым этапом съезда Демпартии, организованного, чтобы определить имя нового партийного лидера, а также состав Национальной ассамблеи — своеобразного парламента ДП. Первый этап съезда состоялся 2 апреля, когда члены партии в ходе голосования в первичных партийных организациях назвали имена трех кандидатов на пост секретаря ДП. Помимо Ренци ими стали министр юстиции Италии Андреа Орландо и президент южноитальянской области Апулия Микеле Эмилиано. Примечательно, что тогда кандидатуру экс-премьера поддержали примерно 68% членов партии, принявших участие в голосовании.

Однако в ходе праймериз право проголосовать получили не только итальянцы, имеющие партийный билет ДП, но все желающие граждане, которым уже исполнилось 16 лет, которые были внесены в официальные списки избирателей и которые заявили о "поддержке политических предложений ДП и готовности проголосовать за нее на выборах".

Официально новый секретарь Демпартии будет провозглашен в ходе Национальной ассамблеи, которая должна быть созвана в течение десяти дней с момента проведения праймериз.

В декабре 2013 года на прошлых праймериз Демпартии, в которых приняли участие почти 3 миллиона человек, Ренци одержал свою первую крупную победу, набрав 67,5% голосов. Он был провозглашен секретарем ДП на Национальной ассамблее 15 декабря. Победа на праймериз позволила молодому политику в феврале 2014 года возглавить правительство Италии. Однако менее чем через два года Ренци пришлось уйти в отставку с поста премьер-министра после того, как на референдуме в декабре 2016 года провалилась конституционная реформа, которую он инициировал и с которой связал свою политическую судьбу. 19 февраля он покинул пост лидера Демпартии, рассчитывая вернуть его себе в результате праймериз.