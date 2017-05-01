Экс-премьера Италии Ренци переизбрали лидером правящей Демпартии

Об этом свидетельствуют предварительные данные, обнародованные комиссией.

Ренци заручился поддержкой 70% участников голосования и его соперники: министр юстиции Италии Андреа Орландо и президент области Апулия Микеле Эмилиано признали свое поражение, сообщает «РИА Новости».

В ходе предстоящей Национальной ассамблеи Демократической партии Ренци будет провозглашен ее новым секретарем.

Отмечается, что в праймериз Демпартии приняли участие не только члены партии, но и сочувствующие, выразившие готовность голосовать за нее на выборах.