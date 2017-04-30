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Трамп готов сотрудничать с Путиным и Си
Дональд Трамп, президент США, заявил в воскресенье, 30 апреля, что считает возможным согласие с Россией. "Я буду действовать вместе с Россией. Это также может быть Китай, это могут быть многие другие группы", — заявил он в интервью телекомпании CBS. О каких сферах сотрудничества идет речь, Трамп не уточнил.
Трамп по-прежнему отвергает все высказывания о том, что Россия якобы пыталась вмешаться в американские выборы 2016 года. На вопрос, не считает ли он ложными заявления о том, что Россия хотела повлиять на выборы, он ответил: "Я этого не знаю, я не знаю... Нам нужно выяснить, что произошло".
Например, американский лидер отметил, что у Джона Подесты, руководителя предвыборного штаба его бывшей соперницы демократа Хиллари Клинтон, есть компания в России. Он также рассказал, что муж Хиллари, экс-президент Билл Клинтон, выступает с речами в России за гонорары, передает РИА Новости.
Хиллари также заключила урановую сделку с Россией. "Никто об этом не говорит", — продолжил заметил Трамп. По его словам, Подеста не дал Федеральному бюро расследований проверить подвергшиеся атакам серверы Национального комитета Демократической партии, как это обычно делается.
"Насчет хакерства, если вы не поймали хакера с поличным, то очень сложно сказать, кто стоит за взломом", — сказал Трамп. "Сама концепция (связи) России с нами — это абсолютная ложь", — подчеркивал хозяин Белого дома. Вместе с тем, он не исключил, что какие-то иностранные хакеры могли вмешаться в предвыборный процесс.
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