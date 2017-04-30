Трамп готов сотрудничать с Путиным и Си

Дональд Трамп , президент США, заявил в воскресенье, 30 апреля, что считает возможным согласие с Россией. "Я буду действовать вместе с Россией. Это также может быть Китай, это могут быть многие другие группы", — заявил он в интервью телекомпании CBS. О каких сферах сотрудничества идет речь, Трамп не уточнил.

Трамп по-прежнему отвергает все высказывания о том, что Россия якобы пыталась вмешаться в американские выборы 2016 года. На вопрос, не считает ли он ложными заявления о том, что Россия хотела повлиять на выборы, он ответил: "Я этого не знаю, я не знаю... Нам нужно выяснить, что произошло".

Хиллари также заключила урановую сделку с Россией. "Никто об этом не говорит", — продолжил заметил Трамп. По его словам, Подеста не дал Федеральному бюро расследований проверить подвергшиеся атакам серверы Национального комитета Демократической партии , как это обычно делается.

"Насчет хакерства, если вы не поймали хакера с поличным, то очень сложно сказать, кто стоит за взломом", — сказал Трамп. "Сама концепция (связи) России с нами — это абсолютная ложь", — подчеркивал хозяин Белого дома. Вместе с тем, он не исключил, что какие-то иностранные хакеры могли вмешаться в предвыборный процесс.