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США нашли новый повод для антироссийских санкций
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США нашли новый повод для антироссийских санкций 

Рамблер 1 час назад
Фото: EPA
США могут ввести санкции против России из-за якобы имеющих место нарушений договора о ликвидации ракет, сообщает пресс-служба Белого дома.
Американский президент Дональд Трамп поручил главе Госдепа Майку Помпео предложить меры, которые Вашингтон мог бы применить против Москвы.
От самого Трампа этого требует принятый Конгрессом военный бюджет на 2018 год: лидер страны должен рассказать законодателям, что намерен предпринять в связи с «нарушениями» чиновниками России Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
ДРСМД был подписан в 1987 году тогдашним президентом США Рональдом Рейганом и генсеком ЦК КПСС Михаилом Горбачевым. Документ предполагает, что страны обязаны уничтожить все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней (1-5,5 тысяч километров) и меньшей (0,5-1 тысяч километров) дальности, а также не производить и не испытывать их.
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