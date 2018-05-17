США нашли новый повод для антироссийских санкций

От самого Трампа этого требует принятый Конгрессом военный бюджет на 2018 год: лидер страны должен рассказать законодателям, что намерен предпринять в связи с «нарушениями» чиновниками России Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.