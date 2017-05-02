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Киев раскрыл настоящую цель декоммунизации на Украине
Настоящей целью декоммунизации на Украине является изменение сознания населения страны. Об этом заявил юрист Украинского института национальной памяти Сергей Рябенко, передает телеканал ZIK.
«Мы в Институте национальной памяти рассматриваем декоммунизацию как процесс изменения сознания. И то, что воспринимается обществом как декоммунизация, то есть изменение названий, устранение зримых маркеров тоталитарного режима, на самом деле это только одна из составляющих процесса», — отметил Рябенко.
По мнению сотрудника института, благодаря работе по изменению сознания населения Киеву удалось подавить выступления в юго-восточных областях страны в 2014 году. «Это и есть результат того, что определенная часть нашего молодого поколения, которое стало сознательным и повзрослело во времена независимой Украины, значительно меньше воспринимает советские мифы и больше отождествляет себя именно с государством Украина», — высказал мнение Рябенко.
В рамках исполнения закона о декоммунизации на Украине идет переименование населенных пунктов и улиц, уничтожаются памятники деятелям советского периода. Вместе с тем в мае 2016-го президент страны Петр Порошенко призвал местные власти не возвращать населенным пунктам исторические имперские наименования. Глава государства пообещал не допустить, «чтобы карту Украины вновь запятнали новороссийскими топонимами».
В частности, позднее Верховная Рада отказалась вернуть исторические названия городам Днепропетровску и Кировограду — Екатеринослав и Елисаветград. Они получили названия были переименованы в Днепр и Кропивницкий соответственно.
Принятым в 2015 году законом о декоммунизации на Украине «запрещается советская символика, осуждается коммунистический режим, открываются архивы советских спецслужб».
Украинский институт национальной памяти является органом исполнительной власти в стране, учрежден кабинетом министров.
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