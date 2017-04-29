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На Украине просят запретить "Яндекс"
Петиция с предложением наложить санкции на российскую компанию "Яндекс" появилась на сайте президента Украины.
"Запретить деятельность компании "Яндекс" на Украине и наложить соответствующие санкции на нее в интересах национальной безопасности и обороны", - говорится в тексте петиции.
Свое требование автор Василий Кужильный аргументирует тем, что компания "Яндекс" якобы "осуществляет экспансию на Украине и финансируется российским капиталом".
Чтобы петиция была рассмотрена президентом Украины, ее должны подписать 25 тысяч человек. Пока свои подписи под петицией поставили 44 человека.
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