Петиция с предложением наложить санкции на российскую компанию "Яндекс" появилась на сайте президента Украины.

"Запретить деятельность компании "Яндекс" на Украине и наложить соответствующие санкции на нее в интересах национальной безопасности и обороны", - говорится в тексте петиции.

Свое требование автор Василий Кужильный аргументирует тем, что компания "Яндекс" якобы "осуществляет экспансию на Украине и финансируется российским капиталом".

Чтобы петиция была рассмотрена президентом Украины, ее должны подписать 25 тысяч человек. Пока свои подписи под петицией поставили 44 человека.