В аэропорту Гаваны Boeing 737 въехал в российский самолёт

В аэропорту Гаваны на взлётно-посадочной полосе столкнулись два самолёта. Выруливавший Boeing 737 въехал в стоявший Airbus 330 российской авиакомпании "Аэрофлот" , сообщает Life

Российский самолет получил повреждения внешней секции предкрылка правого полукрыла. Но так как повреждения сочли незначительными, самолет не сняли с рейса из Гаваны в Москву.