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В аэропорту Гаваны Boeing 737 въехал в российский самолёт

В аэропорту Гаваны Boeing 737 въехал в российский самолёт
Фото:
В аэропорту Гаваны на взлётно-посадочной полосе столкнулись два самолёта. Выруливавший Boeing 737 въехал в стоявший Airbus 330 российской авиакомпании "Аэрофлот", сообщает Life.
Российский самолет получил повреждения внешней секции предкрылка правого полукрыла. Но так как повреждения сочли незначительными, самолет не сняли с рейса из Гаваны в Москву.
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Boeing Аэрофлот
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