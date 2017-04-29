Патруль ОБСЕ попытались подорвать в ЛНР

На территории самопровозглашенной Луганской народной республики ЛНР прогремел взрыв рядом с патрулем наблюдателей СММ ОБСЕ. Об этом сообщается в отчете миссии за 28 апреля, опубликованном на официальном сайте ОБСЕ . Накануне, как следует из отчета, патруль из шести сотрудников на двух бронированных автомобилях находился на блокпосте ЛНР, расположенном приблизительно в 1,5 км к юго-западу от подконтрольного ЛНР населенного пункта Молодежное (63 км к северо-западу от Луганска). Наблюдатели разговаривали с ополченцем ЛНР.

Около 12.17 члены патруля СММ направились к своим автомобилям, собираясь покинуть район. Представитель ЛНР стал махать им рукой, показывая тем самым, чтобы они быстрее покинули территорию. Через несколько минут, находясь внутри своих автомобилей, наблюдатели услышали взрыв. "По их оценкам, это был взрыв в воздухе приблизительно в 50–100 м к северо-западу", — заявляют в миссии.

"Определить причину этого взрыва не представлялось возможным. Патруль СММ незамедлительно уехал из этого района и благополучно вернулся на свою базу в подконтрольном ЛНР населенном пункте Кадиевка (быв. Стаханов, 50 км к западу от Луганска)", — говорится в отчете.

23 апреля сотрудники ОБСЕ подорвались на мине в Донбассе. Один погиб, второй был ранен. Автомобиль ОБСЕ взорвался в районе села Пришиб Славяносербского района.

В 2014 году постоянный совет ОБСЕ решил разместить специальную мониторинговую миссию ОБСЕ на Украине. Впоследствии деятельность миссии была оговорена в Минских соглашениях. Миссии передали полномочия мониторинга активности сторон и расположения вооружений.