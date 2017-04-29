Киев прокомментировал сообщения о тайном разговоре Порошенко и Путина

«Единственный разговор в апреле состоялся 18 апреля в «нормандском формате», о чем было сообщено в совместном пресс-релизе четырех пресс-служб», — заявили в администрации Порошенко.

Ранее «Коммерсант» , ссылаясь на информированные источники в Москве и Киеве, сообщил, что президенты России и Украины ведут тайные переговоры по телефону.

По данным «Коммерсанта», тайный разговор президентов состоялся в первой половине апреля. Он проходил в «уважительном корректном ключе», а главы государств периодически «переходили на шутливо-иронический тон».

«Президенты вынуждены были шутить, чтобы не разругаться и не наговорить друг другу резкостей»,— пояснил источник в Москве.

В частности, по данным источников, обсуждалась ситуация в Донбассе: обмен пленными, поставки продуктов, воды и электричества, а также выплата пенсий жителям ЛНР и ДНР.