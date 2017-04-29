Берлускони упал и разбил голову

Экс-премьер-министр Италии Сильвио Берлускони вечером 28 апреля упал в своем доме в городе Портофино. Политик споткнулся о ковер и ударился головой, сообщает агентство ANSA

В клинике в Милане ему наложили три шва. По словам врачей, его здоровью ничего не угрожает.

"Ничего серьезного", -- заявил его врач, профессор Альберто Зангрильо. Он пояснил, что Берлускони "случайно поскользнулся, у него рана на верхней губе, которая потребовала кратковременной госпитализации для наложения швов". Из-за инцидента пришлось отложить намеченные на ближайшее время мероприятия, в которых должен был участвовать политик.