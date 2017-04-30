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Дональд Трамп заявил о возможном достижении согласия с Россией
Президент США Дональд Трамп заявил, что считает возможным согласие с Россией. «Я буду действовать вместе с Россией. Это также может быть Китай, это могут быть многие другие группы»,— сказал он в интервью телеканала CBS.
Он также отрицал вмешательство России в американские выборы. «Если вы не поймали хакера, очень трудно сказать, кто осуществил взлом»,— добавил господин Трамп. Помимо этого, он обвинил свою соперницу по предвыборной гонке Хиллари Клинтон и ее сторонников в «связях» с Россией.
Ранее сообщалось, что одной из приоритетных тем первой встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа может стать обеспечение безопасности в информационном пространстве. Об этом на международной конференции в Германии рассказал спецпредставитель президента РФ Андрей Крутских. Он сообщил, что Москва дала Вашингтону «развернутый официальный ответ на все вопросы» о якобы имевшем место вмешательстве российских спецслужб в президентские выборы в США.
Подробнее об этом читайте в материале «Ъ» «Россия предложила США дружить доменами».
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