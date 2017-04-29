WP: Трамп управляет страной импульсивно и непредсказуемо

По мнению издания The Washington Post, президент США Дональд Трамп управляет страной также, как предвыборной кампанией – "импульсивно, непредсказуемо и громко".

Как пишет издание, первые 100 дней Трампа на посту "были сочетанием неудач и успехов, а также большей суматохой, чем спокойствием".

Отмечается, что "его инаугурационная речь резко отличалась по тону от других президентов, так как он в значительной степени избегал возвышенной риторики".

По мнению издания, "самым большим промахом" администрации Трампа стала невозможность заменить проект здравоохранения Obamacare, однако переговоры продолжаются, но вероятность, что решение будет принято до истечения 100-дневного срока президентства Трампа, мала.

Ранее Трамп заявил, что работа президента оказалась сложнее, чем он предполагал.