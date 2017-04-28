США наложит санкции на страны, поддерживающие КНДР

США готовы без промедления вводить санкции против третьих стран из-за ситуации вокруг КНДР, заявил государственный секретарь США Рекс Тиллерсон

«Мы будем без колебаний вводить санкции против компаний и лиц из третьих стран, которые поддерживают незаконную деятельность КНДР», — заявил Тиллерсон на заседании СБ ООН по проблеме КНДР в Нью-Йорке, сообщает РИА Новости.

Может ли быть в числе стран, которые могут подвергнуться санкциям, Россия, Тиллерсон не уточнил.