«Аравийский кризис»: призывы к диалогу и попытки посредничества

Позиция Катара Государство Катар поддерживает посреднические усилия, направленные на разрешение кризиса, возникшего между Дохой и другими арабскими государствами. Это заявление главы МИД эмирата стало лейт-мотивом разгорающегося вторые сутки дипломатического скандала, к которому добавился транспортный и экономический бойкот Катара. Урегулирование ситуации вокруг Катара стало темой одной из главных тем заявлений и телефонных переговоров мировых лидеров, призвавших стороны конфликта к диалогу и спокойствию.

Глава катарского МИД Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани в интервью телекомпании CNN подтвердил, что Катар открыт к диалогу с другими арабскими странами, чтобы урегулировать возникшие разногласия. "Мы готовы сесть за стол переговоров, - отметил он. - Мы не являемся здесь суперджержавой, мы не верим, что вещи можно решить путем конфронтации". Визит эмира Кувейта На фоне призывов к диалогу прошел "братский визит" кувейтского лидера шейха Сабаха аль-Ахмеда аль Джабера ас-Сабаха в Джидду, где он встретился с королем Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом.

Накануне эмир Кувейта провел телефонные переговоры с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани. В беседе он призвал шейха Тамима направить усилия на преодоление дипломатического кризиса с соседними государствами зоны Персидского залива и посоветовал воздержаться от шагов, которые бы привели к эскалации напряженности.

Со своей стороны глава МИД Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани заявил, что глава эмирата отложил свое телеобращение, чтобы предоставить возможность эмиру Кувейта эффективно использовать свой визит в Саудовскую Аравию для урегулирования ситуации вокруг Катара.

Кувейт и Оман - единственные члены Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), сохранившие дипломатические отношения с Катаром. Накануне с необъявленным визитом в Доху прибыл глава МИД султаната, на завтра запланирован визит короля Бахрейна в Саудовскую Аравию. Несмотря на то, что официальные агентства по результатам встреч лидеров ограничиваются протокольными заявлениями, региональные наблюдатели и эксперты внимательно следят за этими визитами в контексте региональной напряженности. Запад обеспокоен

Лидеры западных стран опасаются возможной эскалации "аравийского кризиса" и выступают за разрешение разногласий путем диалога. Так, президент Франции Эмманюэль Макрон в телефонном разговоре с эмиром Катара, призвал страны Персидского залива снизить взаимную напряженность. "Важно сохранить стабильность в регионе", - указал глава республики, добавив, что Франция готова "оставаться в контакте со всеми странами" региона, чтобы найти путь к деэскалации.

В свою очередь, глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль выразил обеспокоенность конфликтом между Катаром и другими арабскими странами, подвергнув при этом критике политику, проводимую на Ближнем Востоке президентом США Дональдом Трампом

"Никому не нужна дальнейшая эскалация, - отметил он. - Ближний Восток - это бочка с порохом, с политической и военной точек зрения. Религиозные, этнические, политические и мировоззренческие конфликты теперь раскалывают и монархии в Персидском заливе". "Я очень обеспокоен резким обострением ситуации и последствиями для всего региона", - добавил министр.

Глава Белого дома, комментируя ситуацию в регионе заявил, что считает свой недавний визит на Ближний Восток - началом разгрома терроризма, о чем он написал в Twitter. "Так приятно наблюдать, что визит в Саудовскую Аравию, и встреча с королем и представителями еще 50 государств уже дает свои плоды, - написал Трамп. - Они заявили, что займут твердую позицию в отношении финансирования экстремизма, и все указывали на Катар. Возможно, это станет началом конца ужаса терроризма!"

"Аль-Азхар" поддержал

О своей позиции в отношении решения арабских стран о прекращении отношений с Катаром заявил крупнейший в мире исламский университет "Аль-Азхар", находящийся в Египте - одной из восьми стран, разорвавших связи с эмиратом. "Внимательно следим за развитием событий в последние несколько дней и подтверждаем, что всячески разделяем совместную позицию арабских стран, принявших решение бойкотировать режимы, которые поддерживают терроризм, укрывают пособников насилия и экстремистские группы, а также открыто вмешиваются в дела соседних стран, подрывая стабильность и безопасность их народов", - отмечается в нем.

В коммюнике также указывается на поддержку действий арабских лидеров, принимаемых с целью "сохранить единство арабской нации и со всей решительностью и жесткостью противостоять вероломным планам пошатнуть их стабильность". "Призываем арабов удвоить усилия, чтобы положить конец корыстным деяниям режимов-изгоев, несущих угрозу безопасности региона, надеясь в то же время, что эти режимы очнутся от своего сна, придут в сознание и обратятся к своим близким и родным очагам".

Глава МИД Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр, находясь с визитом в Париже, потребовал от Катара отказаться от поддержки таких группировок, как палестинское движение ХАМАС "Братья-мусульмане" (запрещено в РФ). "Довольно, чаша переполнилась! Катар должен прекратить поддержку таких групп, как ХАМАС и "Братья-мусульмане", - указал он. По его словам, "никто не стремится навредить" Дохе, однако ей "необходимо сделать выбор". "Мы не преследуем цель нанести ущерб Катару, однако он должен выбрать свой путь", - сказал министр.

Он также выразил мнение, что введенные меры экономического характера в отношении эмирата будут способствовать изменению политики Катара.

В среду аль-Джубейр встретится со своим немецким коллегой в Берлине, где обсудит также "катарское досье". Со своей стороны Габриэль заявил, что надеется больше узнать о "причинах, которые заставили саудитов пойти на крайне жесткие меры" в отношении Катара.

Катарская авиация

Бахрейн и Саудовская Аравия сегодня объявили об отмене действия лицензии катарской авиакомпании Qatar Airways и закрытии ее офисов в течение ближайших 48 часов. В свою очередь в компании подчеркнули, что решение не окажет влияния на работу авиаперевозчика. Саудовская Аравия, а также ОАЭ и Египет полностью закрыли свое воздушное пространство для катарских самолетов и отменили полеты своих авиаперевозчиков в Доху.

Предыстория

Накануне восемь государств - Бахрейн, ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет, Йемен, временное правительство Ливии, Мальдивская Республика и Республика Маврикий - объявили о разрыве дипотношений с Катаром из-за поддержки Дохой терроризма и экстремистской идеологии, его враждебной политики и вмешательства в дела арабов. Ряд стран заявил о принятии серии других мер, в том числе прекращении морского и авиасообщения, остановке банковских операций, высылке дипломатов и подданных Катара. Власти последнего назвали эти действия неоправданными, а обвинения в свой адрес - беспочвенными.