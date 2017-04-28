Макрон заявил о желании ввести санкции против Польши

Кандидат в президенты Франции от движения "Вперед!" Эммануэль Макрон заявил, что будет требовать введения санкций против Польши, если станет главой государства. Об этом сообщает Reuters.

По словам Макрона, Польша "нарушает" принципы Евросоюза

"Когда права и ценности Евросоюза не уважаются, я хочу [потребовать] введения санкций", - заявил политик.

Как отмечается, Польша вступила в конфликт с ЕС после ряда реформ, которые, по мнению Брюсселя, нарушают демократический баланс. В частности, Варшаву критикуют за отказ принимать беженцев.

Клемент Бон, советник Макрона по вопросам Европы, заявил, что кандидат в президенты также хочет донести мысль о "силе и надежности" европейских ценностей до России, США и других стран Европы.

Ранее кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен упрекнула Макрона в том, что у него якобы нет плана по защите от исламистского терроризма.