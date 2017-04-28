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Госсекретарь США назвал Ким Чен Ына "не сумасшедшим"
Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что, по данным разведки и психологов, лидер КНДР Ким Чен Ын "не является сумасшедшим или безумным". Об этом он рассказал в интервью Fox News.
"Все указывает на то, что он (Ким Чен Ын. - "Газета.Ru") - не сумасшедший. Он может быть безжалостным, он может быть убийцей... но он не безумный", - сказал Тиллерсон.
В прошлом, по его словам, северокорейский лидер "принимал рациональные решения". Американский дипломат добавил, что у США не такой долгий опыт в общении лидером КНДР - всего пять лет.
В марте президент США Дональд Трамп назвал "очень плохими" действия Ким Чен Ына.
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