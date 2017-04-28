"Все указывает на то, что он (Ким Чен Ын. - "Газета.Ru") - не сумасшедший. Он может быть безжалостным, он может быть убийцей... но он не безумный", - сказал Тиллерсон.

В прошлом, по его словам, северокорейский лидер "принимал рациональные решения". Американский дипломат добавил, что у США не такой долгий опыт в общении лидером КНДР - всего пять лет.