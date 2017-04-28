Миллионы крабов заполонили берега Кубы

На берег бухты Кочинос (Куба) вышли миллионы крабов. Видеозапись с ракообразными опубликовали 25 апреля на YouTube-канале Reuters.

Как сообщают на ролике, большое количество животных выходит на берег ежегодно для размножения. Множество из них давят проезжающие по дорогам машины или съедают птицы.