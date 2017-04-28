Пентагон ищет талантливых хакеров для проверки на прочность сайтов ВВС США

Пентагон запускает специальную программу "Взломай воздушные силы" США ("Hack the Air force") и приглашает специалистов по компьютерной безопасности из США и выбранных стран-партнеров попытаться взломать ключевые веб-сайты американских ВВС.

В американском оборонном ведомстве отметили, что инициатива "является частью кампании по кибербезопасности, спонсируемой информационным офисом воздушных сил для привлечения "талантов как внутри, так и за пределами министерства обороны".

"Этот внешний подход по выявлению наших уязвимых мест в сфере безопасности, который полагается на талант и опыт наших граждан и граждан стран-партнеров, будет способствовать укреплению нашей кибербезопасности", — рассказал начальник штаба ВВС, генерал Дэвид Голдфейн.

По словам начальника службы информационной безопасности Питера Кима, хакеры "со злыми намерениями" "пытаются попасть в системы (Пентагона) каждый день".

"Будет хорошо, если дружественные хакеры попытаются (взломать системы) и покажут нам, как улучшить нашу кибербезопасность и оборонительную позицию", — добавил Ким.