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В Македонии протестующие ворвались в здание парламента
В Македонии неизвестные в масках прорвались в парламент и устроили драку. Об этом сообщает телеканал ТВЦ.
Этому предшествовало избрание спикером Республиканского собрания члена Демократического союза Талата Джафери. Политик представляет интересы албанского населения. При избрании была нарушена парламентская процедура. По данным телеканала, активистов было около ста человек. Предположительно, они связаны с движением «За единую Македонию», лидером которой является экс-глава правительства Никола Груевский. В настоящий момент известно, что в потасовке пострадали восемь человек, среди них – премьер республики Эмил Димитриев. Политика доставили в больницу с травмами, о состоянии его здоровья ничего неизвестно. К зданию парламента продолжают стягиваться граждане.
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