Главные события у вас в почте
Меркель призвала Британию не питать иллюзии по поводу брексита
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила во время своего обращения к парламенту, что Великобритания «не может и не будет иметь такие же права, как член ЕС».
Как сообщает CNN, она отметила, что ждёт честных и конструктивных переговоров, которые приведут к соглашениям, выгодным как Великобритании, так и Европейскому союзу.
В частности, сторонам надо будет обсудить статус проживающих в Великобритании граждан из стран-членов ЕС, а также положение британцев, проживающих в объединении. Кроме того, необходимо обсудить финансовые вопросы, связанные с выходом страны из Евросоюза.
«Я должна буду обозначить это в чётких выражениях, потому что, к сожалению, у меня такое чувство, что у некоторых в Британии все ещё есть определённые иллюзии», — цитирует канцлера Financial Times.
Ранее стало известно, что ЕС потребует от Великобритании выплатить €2 млрд до заключения торгового соглашения после брексита в связи с неспособностью британских властей противодействовать мошенничеству на таможне.
Оставить комментарий