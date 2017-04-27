Меркель призвала Британию не питать иллюзии по поводу брексита

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила во время своего обращения к парламенту, что Великобритания «не может и не будет иметь такие же права, как член ЕС ».

Как сообщает CNN, она отметила, что ждёт честных и конструктивных переговоров, которые приведут к соглашениям, выгодным как Великобритании, так и Европейскому союзу.

В частности, сторонам надо будет обсудить статус проживающих в Великобритании граждан из стран-членов ЕС, а также положение британцев, проживающих в объединении. Кроме того, необходимо обсудить финансовые вопросы, связанные с выходом страны из Евросоюза.

«Я должна буду обозначить это в чётких выражениях, потому что, к сожалению, у меня такое чувство, что у некоторых в Британии все ещё есть определённые иллюзии», — цитирует канцлера Financial Times.

Ранее стало известно, что ЕС потребует от Великобритании выплатить €2 млрд до заключения торгового соглашения после брексита в связи с неспособностью британских властей противодействовать мошенничеству на таможне.