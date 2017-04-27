В украинском Мариуполе полицию подняли по тревоге из-за угрозы волнений

В украинском Мариуполе полиция была поднята по тревоге полиция для профилактических мероприятий из-за угрозы дестабилизации обстановки в городе. Об этом в четверг, 27 апреля, написал на своей странице в Facebook начальник управления Национальной полиции в Донецкой области Украины Вячеслав Аброськин

«Некоторые общественные "деятели" вдруг резко обеспокоились "ущемлением русского языка", "исторической памятью" и "нацизмом", темами, которые вызывают дискуссию в обществе», — объяснил он причину чрезвычайных мер.

Украинские официальные лица регулярно делают заявления по поводу угрозы сепаратизма в различных областях страны. В частности, 12 апреля депутат Верховной Рады Андрей Ильенко потребовал принять самые жесткие меры для уничтожения сепаратизма в Одессе и Харькове.

В феврале глава Запорожской области Константин Брыль назвал голосование Мелитопольского горсовета в поддержку русского языка предательством и «ножом в спину бойцам АТО» — антитеррористической операции, как Киев называет военную операцию в Донбассе.

В конце 2015-го инициативная неправительственная группа «Информационное сопротивление» опубликовала рейтинг украинских регионов по уровню угрозы терроризма и сепаратизма. Наивысший уровень был зафиксирован в Донецкой (где находится Мариуполь) и Луганской областях (речь о контролируемых Киевом территориях). В числе лидеров рейтинга также оказались Харьковская и Одесская области.