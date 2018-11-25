Трамп пригрозил закрыть границу с Мексикой

"Если по каким-то причинам это будет необходимо, мы закроем нашу южную границу. После десятилетий нарушений (иммиграционных законов) Соединенные Штаты больше не смогут мириться с этой затратной и опасной ситуацией!", — написал Трамп в Twitter.

Очередное заявление президента на тему мигрантов прозвучало на фоне ситуации на границе, где со стороны Мексики находятся сейчас тысячи выходцев из беднейших стран Центральной Америки — Гватемалы, Гондураса и Сальвадора.

Трамп повторил, что в США пустят только тех, кто имеет право на получение статуса беженца.