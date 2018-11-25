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Трамп пригрозил закрыть границу с Мексикой 

РИА Новости + ещё 69 1 час назад
Президент США Дональд Трамп пригрозил при необходимости закрыть границу с Мексикой для борьбы с нелегальными мигрантами.
"Если по каким-то причинам это будет необходимо, мы закроем нашу южную границу. После десятилетий нарушений (иммиграционных законов) Соединенные Штаты больше не смогут мириться с этой затратной и опасной ситуацией!", — написал Трамп в Twitter.
Очередное заявление президента на тему мигрантов прозвучало на фоне ситуации на границе, где со стороны Мексики находятся сейчас тысячи выходцев из беднейших стран Центральной Америки — Гватемалы, Гондураса и Сальвадора.
Трамп повторил, что в США пустят только тех, кто имеет право на получение статуса беженца.
"Мигрантов на южной границе не пустят в США, пока требования каждого из них не удовлетворит суд. Мы допустим только тех, кто въезжает в нашу страну легально. В противном случае (будет применяться) наша строгая политика "ловить и задерживать". И не "выпускать" (на территорию) США. Все (нелегалы) останутся в Мексике", — пообещал президент.
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Дональд Трамп , В мире , Видео , США
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