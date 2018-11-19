«Трамп пошлет танки, но мы прорвемся!»

Тысячи мигрантов пришли к границе США. На той стороне их ждет армия и боль

Караван из тысяч мигрантов вплотную подошел к границам США . Они хотят прорваться в Соединенные Штаты, невзирая на сопротивление пограничников и армии. Корреспондент «Ленты.ру» в Калифорнии наблюдал за развивающимся противостоянием.

13 ноября в пограничный с США мексиканский город Тихуана прибыло 356 мигрантов из Центральной Америки, а еще через сутки к ним присоединилась группа их «коллег» численностью около 200 человек. Всего же до конца этой недели в Тихуану прибыло около 2 тысяч беженцев.

Все эти люди — участники пятитысячного каравана, стартовавшего 13 октября в гондурасском городе Сан-Педро, находящемся в 4350 километрах от границы США. Участники каравана (в основном жители Гонудураса, Сан-Сальвадора Гватемалы ) утверждают, что намерены просить политическое убежище в США, спасаясь от нищеты и произвола мафии в своих странах.

С нами Бог!

Они воспользовались прекрасным ноу-хау — прорываться в США организованными группами (их прозвали «крестными ходами»), — которое защитники прав мигрантов изобрели несколько лет назад. Идея оказалась достаточно эффективной: с организованной большой группой людей предпочитают не связываться мексиканские пограничники и полицейские, на караваны боятся нападать бандиты, «крестные ходы» привлекают сочувственное внимание прессы. Отметим, что это уже второй караван мигрантов в этом году; первый достиг Тихуаны в апреле.

Реакция Дональда Трампа на «караванщиков» была более чем нервной. Он заявил, что американские военные готовы встретить преступников и «плохих парней», которые направляются в страну в составе групп мигрантов. После прибытия первой группы 13 ноября американские пограничники закрыли четыре автомобильные полосы в пограничных пунктах Сан-Диего и занялись укреплением пограничного забора.

Игорь Ротарь

«Мы в состоянии разместить во временных приютах около 1400 мигрантов. Некоторые воспользовались нашим гостеприимством, но многие предпочитают ночевать на пляже прямо около границы. Здесь же волонтеры раздают им еду, никто из мигрантов не останется голодным. Особняком от других мигрантов держатся геи, лесбиянки и трансгендеры. Их около ста человек, и тихуанские ЛГБТ-активисты расселили их в своих домах», — рассказал «Ленте.ру» директор миграционной службы Тихуаны Цезарь Паленсиа.

Когда я попал на пляж в Тихуане около пограничного забора, атмосфера там была расслабленной — беженцы обедали, играли в карты и даже волейбол. Несколько десятков мигрантов забрались на пограничный забор с плакатами: «политическое убежище — неотъемлемая часть прав человека»; наблюдавшие за действиями «демонстрантов» американские пограничники в дискуссию не вступали.

«Мы надеемся, что Трамп оценит наше смирение и поймет наши нужды!» — говорит мне Марио Гонзалес Сориано, фермер и протестанский пастор из Гондураса, добравшийся до границы с четырьмя детьми и беременной женой. «Трамп может посылать против нас вертолеты и танки, но мы все равно пробьемся в США, так как с нами Бог!» — убеждает меня Хуан Гарсия, односельчанин Марио.

Забавно, что все мигранты говорили мне, что уехать в США их вынудила нищета. Никто не сетовал на политические преследования, и лишь один мой собеседник пожаловался на мафию. Как мне сказал таксист-мотоциклист Габриэль, мафия установила такой большой «налог», что «работать просто не имеет смысла, не окупается даже бензин».

Мне удалось встретиться с участником каравана нетрадиционной сексуальной ориентации. «В Центральной Америке общество очень религиозное и консервативное. На геев и лесбиянок смотрят как на прокаженных. От нас отказываются даже родители! Вот самый свежий пример, люди из каравана стали оскорблять нас, узнав, что мы геи, и мы были вынуждены добираться до Тихуаны отдельно», — рассказывает Мигель из Гватемалы.

По американским законам, если мигрант на границе представил достаточно весомые доказательства своего преследования в стране, то до окончательного решения о предоставлении ему политического убежища он направляется в центр временного содержания. Вероятность, что через некоторое время такой беженец получит политическое убежище, очень велика.

Убежище с комфортом

«Дело в том, что критерии предоставления политического убежища в США довольно широки, — говорит мне специализирующийся на помощи русскоязычным мигрантам адвокат из Сан Диего Елена, бывшая москвичка, попросившая не называть ее фамилию. Как утверждала моя собеседница, политическое убежище дают не только диссидентам, но и секс-меньшинствам и даже женщинам в странах «мужского шовинизма».

«Иногда доходит и до курьезов. Так, например, один раз мне удалось доказать миграционным чиновникам, что мой клиент не может жить в условиях российской коррупции!» — хвастается Елена. Обо всех этих уловках знают и латиноамериканцы, поэтому, конечно же, Дональд Трамп прав, когда утверждает, что многие из беженцев стремятся в США только для того, чтобы улучшить свое материальное благополучие », — говорит мне Елена.

Игорь Ротарь

Сегодня американский президент пытается ужесточить критерии предоставления политического убежища. Например, не давать его женщинам, подвергавшимся жестокому обращению в семье. Дональд Трамп также намерен, экономя деньги американских налогоплательщиков, сделать содержание в центре менее комфортным (например, перевести беженцев в палатки). Стоит ли удивляться, что оппоненты лидера США обвиняют его в излишней жестокости.

Возможно, они и правы. Но возникает резонный вопрос: почему центральноамериканские беженцы должны получать политическое убежище именно в США, а не в менее развитых странах? Так, например, приютить мигрантов готовы власти той же Мексики, но беженцы (просто удивительно!) продолжают рваться в США.

Койоты — люди уважаемые

Как сообщает пресс-служба американских пограничников, некоторые участники каравана уже пытались нелегально прорваться в США и были задержаны. Очевидно, что эти попытки будут повторяться.

В Тихуане у меня создалось впечатление, что едва ли не половина местных жителей побывала в США нелегально. Для местных это настолько обычное явление, что в «нелегальном статусе» подозревали даже корреспондента Ленты. Вот какие у меня были диалоги.

— А сами-то как в США пробрались?

— Я скучно попал: на самолете и с визой.

-Зато спокойней. Все-таки немного нервничаем, когда через колючку пробираемся.

Сегодня одна из наиболее престижных профессий в мексиканском приграничье — «койот». Так здесь называют проводников, проводящих нелегалов через границу.

До 11 сентября 2001 года мексиканская граница США почти не охранялась, и тысячи нелегалов ежедневно в поисках лучшей доли почти беспрепятственно попадали в Америку. После теракта Вашингтон резко усилил охрану южного рубежа. В результате этих мер поток нелегалов из Мексики уменьшился в четыре раза, но полностью перекрыть границу не удалось.

Когда едешь на машине вдоль границы, то иногда наблюдаешь задержание нелегалов. Выглядит все довольно идиллически: нарушители сидят у пограничной машины и жадно пьют воду, пока пограничники оформляют их задержание.

Кстати, бдительности американских пограничников мне удалось ощутить и на своей шкуре. Как-то я бродил по горам без паспорта в пограничной зоне и был задержан пограничниками. Мне пришлось час просидеть в камере на заставе. В «обезьяннике» стоял ничем не огороженный унитаз, и за отправлением естественных надобностей задержанных внимательно наблюдали пограничники.

Однако это маленькое неудобство компенсировалось плакатом на английском и испанском: «Если вы недовольны обращением с вами, попросите у дежурного офицера бумагу и напишите жалобу». На прощание пограничники взяли у меня отпечатки пальцев и объяснили, что иностранец обязан всегда иметь при себе паспорт в пограничной зоне.

Несмотря на то, что сегодня пограничники задерживают около 80 процентов нарушителей, люди продолжают рисковать. Просто койоты увеличили плату с тысячи долларов до пяти. При этом в эту сумму включены три попытки пересечь границу: то есть, если тебя поймали, то в следующий раз «койот» возьмет тебя бесплатно.

На любой вкус

— Мистер желает девочку?

— Нет. — Мальчика?

— Нет.

— А-а-а… наркотиков, значит, хотите!

Именно такой диалог происходит у меня практически каждый раз, как я оказываюсь в Тихуане. Здесь орудует несколько наркокартелей, а американские газеты чуть ли не ежедневно сообщают о том, что пограничникам удалось обнаружить очередной подземный ход под границей для переправки наркотиков и нелегалов.

Одна из причин высокого уровня преступности в Тихуане — то, что в городе оседают те мигранты, которым не удалось правдами или не правдами пробраться в вожделенные Штаты. Денег на обратный путь у них нет, и для многих торговля наркотиками или проституция являются единственной возможностью прокормиться.

Властям Тихуаны не привыкать к кризисным ситуациям, связанным с наплывом мигрантов. Так, в 2016-2017 годах в Тихуану, в надежде прорваться в США, ринулись гаитяне. Однако почти всем им американцы отказали в политическом убежище. В пик кризиса в городе находилось до 4000 гаитян. Сейчас их здесь осталось около тысячи.

Жители города уже привыкли к необычным чернокожим «новоселам». Многие гаитяне нашли работу и даже женились на мексиканках. Кстати, с местными у них отношения почти идиллические, что не скажешь про представителей некоторых центральноамериканских стран. Например, многие тихуанцы почему-то убеждены, что «почти все сальвадорцы — бандиты».

Увы, Тихуана не резиновая, и нынешний кризис может оказаться страшнее предыдущего. «Мы чувствуем, что может возникнуть даже худшая ситуация, чем та с которой нам приходилась сталкиваться раньше», — считает директор миграционной службы Тихуаны Цезарь Паленсиа.