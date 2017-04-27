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В Москве задержали беглого украинского депутата
Фото: Facebook
В Москве сотрудники правоохранительных органов по запросу Интерпола задержали подозреваемого в ряде тяжких преступлений украинского экс-депутата Александра Шепелева. Об этом сообщает Life.
Уголовное производство в отношении подозреваемого было открыто в 2012 году. Шепелева подозревают в хищение средств банка «Родовид» и организации ряда заказных убийств, в том числе в организации убийства руководителя наблюдательного совета "АвтоКразБанка" Сергея Кириченко и полковника милиции Романа Ерохина.
Также его обвиняют в покушении на экс-вице-президента банка "Родовид" Сергея Дядечко, угоне автотранспорта и побеге.
Ордер на арест бывшего парламентария был выписан в сентябре 2014 года Печерским районным судом Киева.
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