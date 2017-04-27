Порошенко уволил поспорившего с Путиным посла

Причины увольнения дипломата не уточняются.

Во время заседания глав СНГ в Кыргызстане в сентябре прошлого года Дорошенко в присутствии президента РФ Владимира Путина публично выступил против передачи России председательства в СНГ. Посол объяснил свой протест присоединением Крыма и «способствованием военному конфликту на востоке Украины». Между ним и Путиным завязалась дискуссия.

Российский лидер заявил, что РФ «ничего не аннексировала», а переход Крыма в состав страны проходил «в полном соответствии с международным правом и уставом ООН ». «Все, что произошло с Крымом, - результат противоправных действий определенных политических сил на Украине, которые довели дело до государственного переворота», - подчеркнул тогда Путин.

В ответ на требование запретить России председательствовать в СНГ президент отметил, что Украина не ратифицировала устав организации, а потому «вряд ли может вносить свои предложения по поводу работы этой структуры».