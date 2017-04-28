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Тиллерсон: США не хотят смены режима в КНДР
Госсекретарь США Рекс Тиллерсон вновь заявил, что США не хотят смены политического режима в КНДР. Об этом он рассказал Fox News.
"Мы не хотим смены политического режима в КНДР. Мы ожидаем полной денуклеаризации Корейского полуострова", - сказал госсекретарь США.
Он добавил, что напряжение в этом регионе растет, и США понимают риски, которые могут в связи с этим последовать.
По словам Тиллерсона, "все указывает на то, что северокорейский лидер [Ким Чен Ын] не безумен", передает Reuters.
Ранее сообщалось, что США ужесточат санкции против Северной Кореи.
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