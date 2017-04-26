Главные события у вас в почте
Стивен Сигал попал в базу данных сайта «Миротворец» за посещение Крыма
Стивен Сигал попал в базу украинского сайта «Миротворец» за поездку в Крым. Об этом сообщает РИА Новости.
На сайте портала отмечается, что американского актера внесли в список за «незаконное пересечение государственной границы Украины», а также – «отрицание российской агрессии» и «поддержку аннексии Крыма». Американского артиста обозреватели сайта назвали «пособником российских оккупантов и пророссийских террористов».
До этого в базу сайта попали певица Юлия Самойлова, артисты Стас Пьеха, Бьянка, Михаил Шуфутинский, Валерий Леонтьев, Ирина Аллегрова, Сергей Шнуров, путешественник Федор Конюхов. В ноябре 2016 года Сигал получил из рук Владимира Путина российский паспорт.
22 марта Служба безопасности Украины (СБУ) запретила российской представительнице на «Евровидении-2017» Юлии Самойловой въезжать на территорию страны в течение трех лет. Киев объяснил решение ведомства тем, что певица не согласовала свою поездку в Крым с украинскими властями. Россия впервые с 1999 года не примет участия в международном конкурсе «Евровидение». Крым вошел в состав России в марте 2014 года по результатам референдума.
Оставить комментарий