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СБУ обвинила спецслужбы России в скрытой слежке через программы «1C»
Служба безопасности Украины предупредила компании об опасности использования программных продуктов российской компании «1С», передает «Украинская правда». Как сообщил руководитель аппарата главы СБУ Александр Ткачук, спецслужбы России ведут «скрытый контроль» через эти программы.
Служба безопасности Украины сообщила о разоблачении киевской коммерческой структуры, которая занималась незаконной продажей «1С» в Донбассе. Речь идет о дилерской компании, а также отдельных дилерах, они уже внесены Советом национальной безопасности и обороны в санкционный список.
«Специалисты Службы безопасности Украины зафиксировали, что администрирование, обновление и поддержка этих программ осуществляется с территории Российской Федерации, в том числе через удаленный доступ к оборудованию киевского представительства российской компании. По их заключению, обнаружен очередной факт наличия скрытого контроля спецслужб РФ за ситуацией в государственном и частном секторе экономики Украины, а также за предприятиями, которые расположены на территориях так называемых «ЛНР / ДНР», — сказано в сообщении.
По словам Ткачука, по данному факту заведено уголовное дело по статье «Незаконное использование специальных технических средств негласного получения информации». Он также призвал к осторожности в использовании российских программ «1С». «Мы призываем наших предпринимателей быть осмотрительными и взвешенно принимать решения о тех программных продуктах, которые вы используете в своей деятельности», — сказал Ткачук.
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