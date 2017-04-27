СБУ обвинила спецслужбы России в скрытой слежке через программы «1C»

Служба безопасности Украины предупредила компании об опасности использования программных продуктов российской компании «1С», передает «Украинская правда». Как сообщил руководитель аппарата главы СБУ Александр Ткачук , спецслужбы России ведут «скрытый контроль» через эти программы.

Служба безопасности Украины сообщила о разоблачении киевской коммерческой структуры, которая занималась незаконной продажей «1С» в Донбассе. Речь идет о дилерской компании, а также отдельных дилерах, они уже внесены Советом национальной безопасности и обороны в санкционный список.

«Специалисты Службы безопасности Украины зафиксировали, что администрирование, обновление и поддержка этих программ осуществляется с территории Российской Федерации, в том числе через удаленный доступ к оборудованию киевского представительства российской компании. По их заключению, обнаружен очередной факт наличия скрытого контроля спецслужб РФ за ситуацией в государственном и частном секторе экономики Украины, а также за предприятиями, которые расположены на территориях так называемых «ЛНР / ДНР», — сказано в сообщении.

По словам Ткачука, по данному факту заведено уголовное дело по статье «Незаконное использование специальных технических средств негласного получения информации». Он также призвал к осторожности в использовании российских программ «1С». «Мы призываем наших предпринимателей быть осмотрительными и взвешенно принимать решения о тех программных продуктах, которые вы используете в своей деятельности», — сказал Ткачук.