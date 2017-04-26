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Порошенко назвал Минские соглашения безальтернативным планом мира на Украине
Минские договорённости являются безальтернативным планом мира и стабильности на Украине, заявил президент страны Пётр Порошенко в ходе встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко.
Как передаёт БЕЛТА, Порошенко отметил, что в Минске были разработаны соглашения, ставшие основой принципов урегулирования конфликта на востоке Украины.
«На сегодняшний день они являются безальтернативным планом мира и стабильности на Украине», — подчеркнул он.
Кроме того, Порошенко поблагодарил Белоруссию за прилагаемые миротворческие усилия и выразил надежду на скорейшее разрешение конфликта.
Ранее Порошенко заявил о приверженности Киева Минским соглашениям.
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