Порошенко назвал Минские соглашения безальтернативным планом мира на Украине

Минские договорённости являются безальтернативным планом мира и стабильности на Украине, заявил президент страны Пётр Порошенко в ходе встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко

Как передаёт БЕЛТА, Порошенко отметил, что в Минске были разработаны соглашения, ставшие основой принципов урегулирования конфликта на востоке Украины.

«На сегодняшний день они являются безальтернативным планом мира и стабильности на Украине», — подчеркнул он.

Кроме того, Порошенко поблагодарил Белоруссию за прилагаемые миротворческие усилия и выразил надежду на скорейшее разрешение конфликта.

Ранее Порошенко заявил о приверженности Киева Минским соглашениям.