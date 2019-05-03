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В Раде зарегистрирован проект об инаугурации Зеленского 19 мая 

ТАСС + ещё 17 1 час назад
Фото: РИА Новости
Внефракционный депутат Верховной рады Украины Сергей Мищенко зарегистрировал в пятницу проект постановления о дате торжественной присяги нового президента страны Владимира Зеленского 19 мая.
Об этом сказано в сообщении на сайте парламента.
"Проект постановления о проведении торжественного заседания Верховной рады Украины, посвященного принесению присяги украинскому народу новоизбранным президентом Украины (19 мая 2019 года)", — гласит название проекта документа.
ЦИК Украины 30 апреля официально огласил окончательные результаты президентских выборов. Во втором туре победу одержал Зеленский, получивший 73,22% голосов, действующий президент Украины Петр Порошенко набрал 24,45%.
Дату присяги должна определить Верховная рада, очередное ближайшее пленарное заседание которой состоится 14 мая.
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В мире , Украина , Петр Порошенко , Сергей Мищенко , Владимир Зеленский , Центризбирком России , Верховная Рада
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