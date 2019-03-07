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Трамп готов продолжить переговоры с КНДР 

Р-Спорт + ещё 89 39 минут назад
Фото: РИА Новости
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил в интервью телеканалу Fox News, что президент США Дональд Трамп готов продолжить переговоры с КНДР по денуклеаризации.
"Президент (США — ред.), очевидно, готов поговорить снова. Мы посмотрим, как это можно включить в расписание и что из этого может получиться", — заявил Болтон.
В столице Вьетнама Ханое 27-28 февраля прошел второй саммит США-КНДР, в ходе которого обсуждалась и денуклеаризация. Многие эксперты ожидали совместной декларации о формальном прекращении Корейской войны, но переговоры лидеров двух стран Дональда Трампа и Ким Чен Ына завершились без подписания каких-либо документов. Трамп все же заявил, что переговоры продвинулись и продолжатся на уровне экспертов.
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В мире , Ближний Восток , Конфликты , США , Джон Болтон , Чен Ким , Дональд Трамп , Fox News , КНДР
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