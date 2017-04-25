Рэпер Баста попал в базу данных украинского сайта «Миротворец»

Данные рэпера Басты ( Василия Вакуленко ) внесены в чёрный список украинского сайта «Миротворец».

На сайте отмечается, что музыкант незаконно пересёк границу Украины и отрицал «российскую агрессию».

По данным «Миротворца», в 2014 и 2015 годах Баста «с нарушением украинского законодательства гастролировал в оккупированном россией Крыму».

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.