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Рэпер Баста попал в базу данных украинского сайта «Миротворец»
Данные рэпера Басты (Василия Вакуленко) внесены в чёрный список украинского сайта «Миротворец».
На сайте отмечается, что музыкант незаконно пересёк границу Украины и отрицал «российскую агрессию».
По данным «Миротворца», в 2014 и 2015 годах Баста «с нарушением украинского законодательства гастролировал в оккупированном россией Крыму».
Ранее в базу данных «Миротворца» попали Ирина Аллегрова, Карен Шахназаров, Михаил Шуфутинский, Александр Маршал и Ольга Кабо.
Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.
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