Бойцы «Азова» устроили потасовку с темнокожими студентами

В Мариуполе произошел конфликт между бойцами украинского полка «Азов» и студентами-иностранцами. Об этом сообщается на сайте полиции Донецкой области.

По данным правоохранителей, по факту случившегося проводится проверка. Также начата служебная проверка в отношении работников Левобережного отделения полиции «по мерам реагирования на конфликт». При этом в полиции не уточнили, в чем именно заключался конфликт.

По информации 0629.com.ua , конфликт произошел, когда восемь темнокожих студентов играли в футбол на стадионе около базы «Азова». К ним подошли около десяти человек в камуфляжной одежде. В руках некоторых из них были телескопические дубинки. Бойцы «Азова» заявили, что, если афроамериканцы «сейчас отсюда не уйдут, они не уйдут вообще». После этого иностранцы побежали в раздевалку, но агрессивно настроенные люди двинулись за ними. В итоге студенты убежали с территории футбольного поля.

По словам одного из студентов, они обратились в Левобережное отделение полиции Мариуполя, но им отказали в приеме заявления.

Полк «Азов» возник на базе одноименного добровольческого батальона, в который входят националисты.