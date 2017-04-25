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ТАСС

СМИ: Луганск остался без электроснабжения

Луганск остался без электроснабжения
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Луганск остался без электроснабжения. Об этом сообщает агентство Луганскинформцентр.
Вероятной причиной обесточивания является отключение электроснабжения украинской стороной, отмечает агентство.
"Энергетики и коммунальные службы работают над восстановлением подачи электричества", - сообщает ЛуганскИнформЦентр.
Ранее генеральный директор украинского предприятия "Луганское энергетическое объединение" (ЛЭО) Владимир Грицай заявлял, что, в соответствии с решением Минтопэнерго Украины ЛЭО, с 00:00 25 апреля прекратит поставки электроэнергии в провозглашенную Луганскую народную республику (ЛНР).
Глава ЛНР Игорь Плотницкий ранее заявлял, что провозглашенная республика не останется без электроснабжения, даже если Украина прекратит подачу электроэнергии с теплоэлектростанции, расположенной в подконтрольном Киеву городе Счастье.
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